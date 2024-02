Sindicaliștii Hidroenergetica amenință cu greva. Aceștia acuză implicarea politicului în companie Sindicatul Național Hidroenergetica, membru al FNME, afiliata CNS Cartel ALFA, organizație sindicala reprezentand peste 80% din salariații Hidroserv, trage un semnal de alarma asupra pericolului ce planeaza cu privire la funcționarea in siguranța a sectorului energetic, la soarta SSH Hidroserv SA, societatea ce asigura funcționarea hidroagregatelor din Hidroelectrica, spun sindicaliștii, potrivit unui comunicat de presa. […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Național Hidroenergetica, membru al FNME, afiliata CNS Cartel ALFA, organizație sindicala reprezentand peste 80% din salariații Hidroserv, trage un semnal de alarma asupra pericolului ce planeaza cu privire la funcționarea in siguranța a sectorului energetic, la soarta SSH Hidroserv SA, societatea…

- Sindicatul Național Hidroenergetica, membru al FNME, afiliata CNS Cartel ALFA, organizație sindicala reprezentand peste 80% din salariații Hidroserv, trage un semnal de alarma asupra pericolului ce planeaza cu privire la funcționarea in siguranța a sectorului energetic, la soarta SSH Hidroserv SA, societatea…

- Primarii ajung fața in fața cu premierul Marcel Ciolacu, dupa ce au cerut salarii mai mari. Zeci de mii de salariați ai primariilor din 800 de comune amenința cu proteste și chiar greva generala daca nu primesc venituri mai mari. In plus, oamenii sunt revoltați și de discuțiile pe comasarea comunelor…

- Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale in luna februarie, chiar daca vor fi deblocate concursurile de angajare in sistem. Motivul: sindicaliștii din sanatate sunt nemulțumiți și de salarii. „In luna noiembrie, Consiliul National al Federatiei…

- Cateva sute de angajați ai Washington Post, unul dintre cele mai prestigioase ziare din Statele Unite, vor intra joi in greva timp de o zi, a anunțat sindicatul lor, condamnand lipsa de voința a conducerii de a „negocia cu buna credința”, potrivit AFP.

- Termocentrala de la Paroșeni va arde huila pana in 2032, a anunțat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Aceasta este ultima unitate care mai arde carbune local, dupa ce Mintia a fost vanduta și se va transforma intr-o centrala ce va arde gaz. ”Termocentrala Paroșeni este una dintre cele mai moderne…

- Sindicatul National Hidroenergetica, membru al Federației Naționale Mine Energie, afiliata CNS Cartel ALFA, se declara revoltat de faptul ca nu poate avea un dialog cu conducerea Hidroelectrica pe care o acuza public ca minte și dezinformeaza. Sindicaliștii care au pichetat sediul Hidroelectrica in…

- Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a semnat miercuri, 29 noiembrie 2023, un act aditional prin care se prelungeste cu un an acordul cadru cu Hidroserv, subsidiara dedicata lucrarilor de mentenanta si dezvoltare, potrivit news.ro.„Hidroelectrica a semnat astazi…