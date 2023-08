Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua zile de proteste de pe holurile Ministerului de Finanțe i-au convins pe cei din conducere. Sindicatul Sed Lex Finanțe spune ca ministerul se obliga sa nu disponibilizeze personal la nivelul aparatului propriu si ca vor egaliza salariile. „Azi, incepand cu orele 13:00, in urma protestelor declansate…

- "Azi, incepand cu orele 13:00, in urma protestelor declansate de angajatii din finante la nivel national, au avut loc discutii cu ministrul finantelor, domnul Marcel Bolos, si reprezentanti ai directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor si ANAF. Ministerul Finantelor se obliga ca nu vor exista…

- „Nu inteleg aceasta ingrijorare pentru un proiect care inca este in lucru, nu este nici macar pus in dezbatere publica. Deciziile se iau in cadrul coalitie de guvernare. Eu pot sa va ascult ce doleante aveti si sa prezint mesajul coalitiei de guvernare. Asta pot sa fac. Repet, sunt decizii care se iau…

- Ziarul Puterea a anunțat in EXCLUSIVITATE ca va uram numirea lui Lucian Heiuș la Finanțe. Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de secretar general al Ministerului Finanțelor in favoarea fostului șef ANAF. In aceasta seara, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia prim-ministrului…

- Vineri, 16 iunie, de la ora 10.30, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Conform agendei publice, tot astazi se va intalni și cu sindicaliștii din Educație.