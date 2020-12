Sindicaliștii din Sănătate și Asistență Socială amenință cu proteste. Care sunt motivele Federația Sanitas a somat, marți, Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar, in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Reprezentanții Sanitas arata, intr-un comunicat de presa remis marți, ca, din textul proiectului Ordonanței de […] The post Sindicaliștii din Sanatate și Asistența Sociala amenința cu proteste. Care sunt motivele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

