Federația Sanitas cere soluții urgente pentru asigurarea salariilor angajaților din Sanatate, dupa ce ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca 74.000 de salariati din sistemul medical, mai precis medici si asistenti din UPU, plus personal din DSP-uri, din serviciile de Ambulanta și rezidenti, nu au asigurat in acest moment salariul pe care trebuie

