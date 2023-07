Sindicaliștii din Sănătate amenință cu greva generală: 'Ordonanţa amăgirilor' a lui Rafila nu satisface revendicările angajaţilor Sindicaliștii din Sanatate amenința cu greva generala: 'Ordonanta amagirilor' a lui Rafila nu satisface revendicarile angajatilor Federatia Solidaritatea Sanitara reactioneaza dupa aprobarea OUG privind salariile din sanatate, numind-o„Ordonanta amagirilor”, deoarece exista o diferenta foarte mare intre beneficiile anuntate public pentru angajatii din Sanatate si beneficiile reale, fiind de fapt o ”simulare” a unor createri salariale. In opinia sindicalistilor, actul normativ .nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate, motiv pentru care ei anunta continuarea protestelor. CITESTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Este haos in sistemul sanitar! Nici bine nu s-a incheiat greva din Educație, caci angajații din Sanatate susțin ca nu renunța și continua protestele. Și asta nu este tot. Sindicaliștii amenința cu greva generala din data de 27 iulie, asta daca autoritațile nu le vor lua in considerare revendicarile.

