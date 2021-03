Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole anunta sambata ca cer un test PCR negatv covid-19, cu cel putin 72 de ore inainte, la intrarea in Spania a oricarei persoane pe la frontiera terestra cu Franta - incepand de marti -, relateaza AFP. Aceasta masura, care urmeaza sa intre in vigoare marti, intervine in contextul…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, la finalul intalnirii avute cu conducerea Metrorex și sindicaliștii, ca de sambata dimineața oamenii vor putea circula din nou cu metroul, anunța MEDIAFAX. „De maine dimineața, avand in vedere ca tehnic ințeleg ca este nevoie de restabilirea circuitelor,…

- Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual protesteaza in Piața Victoriei, solicitand, printre altele, „dezghetarea” salariilor și pensiilor.Sindicaliștii mai cer actualizarea cu rata inflației a pensiilor polițiștilor/cadre militare in rezerva sau retragere, majorarea…

- La aceasta ora sunt cateva zeci de persoane adunate in fața sediului Ministerului de Finațe. Vorbim despre sindicaliști din mai multe domenii cheie, cum ar fi Aministrație, Poliție, Educație, dar și din domenii sociale.Oamenii sunt nemultumiți de mai multe masuri anuțate de autoritați, cum ar fi inghețarea…

- Sindicalistii afiliati Federatiei Publisind organizeaza, miercuri, un miting în fata Ministerului Justitiei si alte actiuni similare în fata prefecturilor din Constanta, Prahova si Mures, a anuntat organizatia sindicala. În urma cu…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND au organizat, miercuri, un miting in fata Prefecturii Bacau si alte actiuni similare in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale și a prefecturilor din Timis si Cluj. Federatia PUBLISIND include... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sindicalisti din administratia publica, politie, asistenta sociala, grefa judiciara, finante si sport au protestat in fata Ministerului Muncii nemultumiti de "inghetarea" salariilor si a pensiilor. Proste similare au avut loc și in fața sediilor prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, informeaza Agerpres.Revendicarile…