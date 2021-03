Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii amintesc ca Metrorex este subventionata de la bugetul de stat.„USLM a facut 21 de adrese catre Ministerul Transporturilor si trei pichete in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in fata Guvernului, iar acestia au refuzat orice dialog", se mai arata in comunicat.Circulatia…

- Sindicaliștii de la metrou precizeaza, cu privire la greva de vineri de la Metrorex, ca in cazul opririi voluntare a lucrului nu este necesara asigurarea unei treimi din activitate și anunța ca a facut 21 de adrese și 3 pichetari la Ministerul Transporturilor.

- Circulația metroului in Bucuresti este blocata Magistrala 5. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De mai bine de cinci ore circulația metroului în capitala este blocata, în urma unui protest spontan al angajaților. Aceștia au coborât în…

- Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice s-a creat in cateva ministere o categorie paralela de funcționari publici care caștiga unul-doua sau chiar trei salarii in plus pentru ca sunt membri in consiliile de administrație…

- Ministerul Transporturilor are un buget total de 14,1 mld. lei in 2021, dintre care intretinerii si modernizarii infrastructurii rutiere sunt alocati 5,8 mld. lei. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor in 2021 este de 14,1 mld. lei, in crestere cu 9,4% fata de bugetul din 2020. Pentru…

- Pe pagina oficiala de internet a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a fost postat pentru dezbatere publica un proiect de Hotrarare de Guvern pentru organizarea si functionarea institutiei. Persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri, opinii, si sugestii cu privire…

- Linia MAN Baraganu magazie km 2 870 4 270 va fi scoasa din functiune Proiectul Ministerului Transporturilor se afla in dezbatere publica Ministerul Transporturilor a publicat in transparenta decizionala Proiectul de Hotarare a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat…

- Guvernul a aprobat, luni, Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, care reglementeaza noua structura a Executivului si a ministerelor. Unele ministere iși vor schimba denumirea, avand in vedere ca vor avea atribuții noi, noteaza HotNews.ro. Acest…