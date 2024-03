Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru parinții din Romania! Valoarea tichetelor pentru creșa se majoreaza curand! Se dau bani mai mulți, cu care parinții le pot achita taxele copiilor lor. Iata cați bani vor primi parinții din Romania din luna aprilie a acestui an

- Administrația Complexului Energetic Oltenia primește de luni cererile pentru voucherele de vacanța. Fiecare miner și energetician poate sa depuna solicitari la punctul de lucru unde este incadrat. Cererile se vor onora in funcție de data depunerii. La nivelul Complexului Energetic Oltenia sunt peste…

- Crescatorii de porci pasari pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pana pe 14 martie inclusiv, cererile pentru acordarea subventiilor in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Banii vor fi acordati pana la 30 iunie si sunt asigurati de la bugetul…

- Vești bune pentru romani! Guvernul a majorat plafonul maxim de venituri pentru acordarea ajutorului financiar sub forma de tichete sociale. Acest lucru inseamna ca un numar mai mare de persoane vor primi carduri sociale. Iata cine se ancadreaza, conform noii reguli.

- Vești bune pentru pensionari! In urma creșterii punctului de pensie, Primaria Cluj-Napoca mareste limita superioara a veniturilor pentru acordarea abonamentelor gratuite pensionarilor din municipiu.

- Sindicatul Liber ROMGAZ anunta, vineri, ca 500 de salariati vor protesta, luni, 29 ianuarie, fata de intentia companiei de a micsora cu 5,82% salariile de incadrare. De asemenea, sindicalistii reclama faptul ca nu sunt prevazute in buget sumele pentru primele si adausurile prevazute in Contractul Colectiv…

- Daca pana nu demult autoritațile sanitare avertizau ca spitalele sunt in criza de sange din cauza numarului infim de romani care merg sa doneze sange, situația a luat o alta turnura de la inceputului anului. Mai multe centrele de transfuzii din țara nu mai fac fața valului de donatori de sange. Numarul…

- Valoarea tichetelor care se acorda donatorilor de sange incepand din acest an creste de 4 ori, de la 67 de lei la 280 de lei, informeaza Rador Radio Romania.Autoritatile spera ca in acest mod sa rezolve problema lipsei de sange din spitale. In plus, donatorii beneficiaza de o zi libera de…