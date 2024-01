Presedintele filialei SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, anunta ca angajatii din sanatate vor face greva, luna viitoare, ei reclamand, pe de o parte, faptul ca salariile lor au ramas printre cele mai mici din Romania, iar pe de alta parte lipsa acuta de personal din spitale. „In aceste zile de cand a inceput acest an noi suntem epuizati de munca, in timp ce alti bugetari nici nu s-au intors din vacante. Camerele de garda sunt pline, sectiile sunt pline si noi nu avem personal”, afirma liderul din cadrul SANITAS. ”Vom organiza un protest in februarie, nu in ianuarie, termenul de 18 ianuarie este…