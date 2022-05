​Sinceritatea nu inseamna pur si simplu sa-ti versi adevarul necenzurat oricui te va asculta "Impartasirea sentimentelor" nu este de fapt intotdeauna cel mai amabil, mai atent sau mai constient lucru de facut.Da, sa fim sinceri unii cu altii Bineinteles. Sa iesim din ascunzatoare si sa ne dezvaluim autenticitatea. Sa rupem vraja rusinii in relatii si sa aratam cu curaj cine suntem cu adevarat. Bineinteles.Dar ndash; si acest lucru este, de asemenea, crucial ndash; sa ne pastram si sa ne dezvoltam discernamantul. Sa fim atenti la ceea ce avem nevoie, da, dar sa avem si sensibil ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

