Sinaxar 26 martie 2024

- Astazi facem pomenirea Sfantului Ierarh CHIRIL, arhiepiscopul Ierusalimului, unul din Sfinții Parinți care au participat la Sinodul al II-lea Ecumenic (+ 386). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfinților 10.000 de Mucenici, care s-au savarsit taindu-li-se ...

- „…Nu toate victimele au fost martiri, dar toate ne roaga, din cerul lor, sa nu le uitam”, spunea Romulus Rusan, fondatorul Memorialului de la Sighet. Intr-o ceremonie simpla și emoționanta, la Bistrița au fost comemorați astazi foștii deținuți politici care s-au stins in pușcariile comuniste. 9 Martie,…

- Astazi facem pomenirea Sfinților 42 de Mucenici din Amoreea: TEODOR, CONSTANTIN, CALIST, MELISEN, AETIU, TEOFIL, VASOIS si cei dimpreuna cu danșii, care s-au savarșit fiind uciși de catre arabi (+ 845). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfantului Cuvios ARCADIE din Cipru (+ ...

- Astazi facem pomenirea Sfantului Ierarh LEON, episcopul Cataniei din Sicilia Italiei și facatorul de minuni (+ 780). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfantului Sfințit Mucenic SADOC, episcop din Persia, dimpreuna cu alți 128 de Mucenici, care au patimit in timpul imparatului Sapor al II-lea (+ ...

- Astazi facem pomenirea aducerii moastelor Sfantului Sfințit Mucenic IGNATIE TEOFORUL, episcopul Antiohiei (+ 107), in secolul al V-leaTot in aceasta zi, pomenirea Sfinților 7 Mucenici din Samosata Siriei: FILOTEI, IPEREHIE, AVIV, IULIAN, ROMANO, IACOV si PARIGORIE, care s-au savarșit bandu-li-se ...

- Astazi in ziua a douazeci si cincea, facem pomenirea Sfantului Ierarh GRIGORIE Teologul sau Cuvantatorul de Dumnezeu, arhiepiscopul Constantinopolului, prietenul Sfantului Ierarh Vasile cel Mare și mare parinte bisericesc (+390). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfantului Ierarh BRETANION, ...

- Patriarhul Daniel a slujit luni, 1 ianuarie, la Catedrala Patriarhala alaturi de episcopii vicari patriarhali, Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Parinte Paisie Sinaitul. Dupa Sfanta Liturghie, a avut loc o slujba de Te Deum și proclamarea anului 2024 drept „An omagial al pastorației…

- In luna decembrie, in ziua a douazeci si noua, facem pomenirea Sfinților 14000 de prunci din Betleemul Iudeii, care au fost omorați cu sabia din porunca lui Irod cel Mare (secolul I). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfantului Cuvios MARCEL, staretul Manastirii Neadormitilor din Apamia Siriei (+ ...