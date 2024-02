Simulare Evaluare Naţională 2024. Toate lucrările de la examen vor fi scanate digital, în premieră Cui ii e frica de simulare. Profesorii par mai emotionati decat cei 180.000 de elevi de clasa a opta, asteptati la examen de saptamana viitoare. Lucrarile vor fi scanate digital si cadrele didactice se tem ca isi vor prinde urechile in noua tehnologie sau ca sistemul va pica. Articolul Simulare Evaluare Nationala 2024. Toate lucrarile de la examen vor fi scanate digital, in premiera apare prima data in Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Noi schimbari in privința lucrarilor de la simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2024. Acestea vor fi scanate și incarcate pe platforma destinata evaluarii digitalizate, iar cadrele didactice vor putea sa le corecteze inclusiv de acasa.

- La inceputul lunii viitoare, elevii claselor a VIII-a vor susține simularea examenului de evaluare naționala, la disciplinele limba romana și matematica. Urmeaza, incepand cu 4 martie, și simularea examenului de bacalaureat, pentru elevii de liceu.Toate tezele elevilor vor fi corectate in format ...

- Simulare Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. Cate lucrari va corecta un profesor. Cum se face evaluarea digitalizata Simulare Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. In acest an, evaluarea lucrarilor la simularea examenelor naționale se va face digitalizat, pe platforma dedicata. Lucrarile vor fi…

- Simulare Evaluare Naționala 2024. Reguli pentru elevii de clasa a VIII-a. Lucrarile, scanate in clase. Cum se corecteaza Simulare Evaluare Naționala 2024. Ministerul Educației a stabilit procedura dupa care vor fi organizate și susținute probele de simulare a examenului de Evaluare Naționala, in februarie…

