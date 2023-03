Zi cu emoții pentru elevii claselor a VIII-a din București și din țara, care se pregatesc deja pentru examenul din vara. Luni incep probele simularilor pentru Evaluarea Naționala (simularea EN VIII). Conform calendarului anunțat de Ministerul Educației, prima proba scrisa e cea la limba si literatura romana. Din cate s-a anunțat oficial, accesul elevilor in […] The post Simulare Evaluare Nationala 2023. Zi cu emoții pentru elevii de clasa a VIII-a. Prima proba scrisa: cea la romana first appeared on Ziarul National .