Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, aluneca spre est in mare, iar oamenii de știința se tem ca ar putea declanșa un țunami catastrofal, relateaza Greekreporter. Oamenii de știința sunt ingrijorați de faptul ca mișcarile lente care au fost masurate pe flancul de sud-est al…

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de vineri, ora 10:00, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), cei care se vor inscrie vor putea selecta voucherele aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat,…

- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- Satul Oleksandrivka, din regiunea Herson, a fost distrus complet de trupele ruse. Imagini surprinse de ucraineni din drona arata amploarea dezastrului lasat in urma de ruși. In imaginile publicate pe rețelele sociale pot fi observate casele complet distruse din localitate. Ulterior, in imagini pot fi…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Un leu ar umbla liber pe strazile din Targoviste, iar autoritatile au transmis, joi dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populatia. Leul ar fi fost observat in cartierul Priseaca din Targoviste, in zona statiei peco Helene. Oamenii au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112 si au anuntat…

- Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei, in fata Guvernului, si cer abrogarea liberalizarii preturilor la energie si carburanti, dar si renegocierea PNRR. Protestul a inceput in aceasta dimineata in Piata Victoriei, iar numarul oamenilor care vor participa este de aproximativ 1.000, protestul…