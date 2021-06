Simptomele infecției cu coronavirus, tot mai asemănătoare cu cele ale unei răceli Simptomele infecției cu coronavirus se schimba, iar in prezent seamana, mai degraba, cu unele specifice unei raceli, spun specialiștii medicali din Canada. Cele mai raportate simptome ale infecției cu coronavirus sunt acum durerile de cap, dureri in gat și scurgerile nazale, potrivit echipei de cercetare din spatele unei aplicații britanice de urmarire a simptomelor, iar experții medicali din Canada spun ca diferiți factori ar putea determina boala sa se manifeste ca o raceala obișnuita, potrivit cbc.ca. Descoperirile provin din aplicația ZOE COVID Symptom Study, care le-a permis locuitorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

