Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a declarat ca, deși dupa 15 mai va fi scos regimul de urgența, acest lucru nu inseamna nici pe departe ca cetațenii trebuie sa se relaxeze. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a declarat ca, deși dupa 15 mai va fi scos regimul de urgența, acest lucru nu inseamna nici pe departe ca cetațenii trebuie sa se relaxeze. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a declarat ca, deși dupa 15 mai va fi scos regimul de urgența, acest lucru nu inseamna nici pe departe ca cetațenii trebuie sa se relaxeze. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 6 mai - Sputnik. La Cahul a fost deschis un nou laborator pentru efectuarea testelor COVID-19. Anunțul a fost facut de catre ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICICoronavirusul…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 48 de pacienți au fost externați ieri din spitale, dupa ce s-au tratat de COVID-19. In total, 1 382 de persoane s-au vindecat. In Republica Moldova sunt inregistrate 4 052 cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 475 cazuri in regiunea…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, din cei 3 980 de pacienți bolnvi de COVID-19, 248 sunt in stare grava, iar 27 dintre ei sunt conectați la respirație artificiala. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYInca…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a anunțat ca doar pe parcursul zilei de ieri 115 pacienți au fost externați din spitale, dupa ce s-au tratat de COVID-19. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In felul acesta, numarul celor care au murit de coronavirus a ajuns la 43 de oameni. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCoronavirus in Moldova: Cate persoane au fost vindecate pana in prezent…