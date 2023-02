Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Lucian Bogdanel a convocat joi, 2 februarie 2023, o conferința de presa ce a avut in prim plan doua puncte: cazul de la Liceul Tehnologic „D. Mangeron” și rezultatul anchetei desfașurate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) la Școala Gimnaziala „Miron Costin”. La aceasta intalnire au fost…

- Școala din Luncani poarta acum numele ”Ioan Maric”. Constantin-Dorian Pocovnicu, primarul in funcție al comunei Margineni, a propus Consiliului Local schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Luncani in Școala Gimnaziala ”Ioan Maric” Luncani. ”In hotararea pe care am inițiat-o – a declarat Pocovnicu –…

- De curand, elevii care invața la Școala Gimnaziala ”Constantin Moscu” din Izvoru Berheciului și-au recapatat zambetele, odata cu renovarea școlii și construirii unei sali de sport. Deși situația școlii (incluse in categoria școlilor defavorizate din județul Bacau) parea fara rezolvare, Asociația BookLand…

- Școala Gimnaziala „Ion Creanga” Bacau organizeaza miercuri, 21.12.2022, Targul de Craciun „Magia Craciunului”. In cadrul acestui eveniment se vor gasi la vanzare dulciuri de casa ori podoabe dichiste, lucrate cu mult drag și daruire de elevii școlii, alaturi de doamnele invațatoare și profesorii de…

- Siguranța in școala este o preocupare constanta, iar inițiativa Narada din campania „Salveaza o școala” a adus Școala Gimnaziala ,,Octavian Voicu” Bacau langa celelalte 24 de școli din țara, care au decis sa caute soluții. Prin Targul de Craciun, la care va invitam cu drag, organizat in incinta școlii,…

- In aceasta saptamana polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau – Biroul de Siguranța Școlara au fost prezenți in mijlocul elevilor de la Liceul Tehnologic Rachitoasa, Școala Gimnaziala din satul Burdusaci, comuna Rachitoasa și Școala Gimnaziala din satul Preluci, comuna Agaș, la…

- Asociația Tradiții Militare Bacau și Asociația Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacau au organizat marți, 29 noiembrie 2022, o activitate dedicata celebrarii Zilei Naționale a Romaniei, la grupul statuar din Parcul Catedralei. Deși a fost destul de frig, au raspuns invitației celor doua asociații…

- Proiectul european TABASCO, aflat in curs de implementare in Scoala Gimnaziala ,,Mihai Dragan” Bacau, isi continua derularea adaugand pas cu pas ingrediente valoroase demersului de prevenire a intimidarii fizice si on-line. Cercetari in ceea ce priveste (cyber)bullying-ul sunt efectuate in intreaga…