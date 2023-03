A murit in urma cu 11 ani, iar acum ii apare in vis in mod repetat și o cheama la el. De teama a incput sa faca atacuri de panica și s-a inchis in casa. Este vorba despre fostul soț Simona Trașca, și anume diplomatul libanez, care a murit la varsta de doar 47 de ani. Simona spune ca nu ii da pace, iar in timpul nopții ii apare in mod repetat in vis și o striga sa vina la el. Ce dezvaluiri a facut vedeta din showbi-ul romanesc.