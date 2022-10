Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș și Irina Deleanu s-au certat intr-o parcare din București din cauza unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. Fosta gimnasta vrea scuze publice de la vedeta de la Antena 1. Irina Deleanu a povestit ca a avut un schimb dur de replici cu Alina Pușcaș din cauza unui loc de…

- N. Dumitrescu Abia ce a inceput noua stagiune si Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești a pregatit, deja, pentru public, primul mare eveniment de amploare: Festivalul internațional de teatru pentru copii și tineret ”Imaginarium”. Aflat, anul acesta, la cea de-a treia ediție, festivalul menționat are loc in…

- Cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richter in judetul Dambovita Foto : INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs duminica seara, la ora locala 20:55, în Muntenia, judetul Dâmbovita, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, miercuri, 14 septembrie 2022, vremea va fi racoroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…

- Prime Kapital, dezvoltator si investitor imobiliar si partenerul sau de investitii MAS PLC, investitor si operator de proprietati, intentioneaza sa investeasca, pana in 2029, 1,97 miliarde de euro in proiecte de retail, dezvoltari de birouri si proiecte rezidentiale cu o suprafata totala de 1,5 milioane…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs luni dimineata, la ora 02.04, in judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 81 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 87 km est de Brasov,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs luni in Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, luni, la ora 2:04:31, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea 4.1, la adancimea de 81 de kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 pe scara Richter s a produs miercuri,13 iulie, la ora locala 12.04, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 20km, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul s a produs in apropierea…