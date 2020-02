Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, va evolua cu Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, sambata, de la ora 17.00, in finala turneului de la Dubai. Pentru Simona Halep aceasta este finala cu numarul 37 din cariera, a doua la Dubai

- Sorana Cirstea, locul 70 WTA si beneficiara de wild card, va juca impotriva Elenei Ribakina (Kazahstan), numarul 19 mondial si favorita 14, in primul tur la Qatar Open, turneu cu premii de 3,2 milioane de dolari. Ribakina este adversara Simonei Halep in finala turneului de la Dubai, care va avea…

- Finala turneului de categorie Premier de la Dubai, intre Simona Halep, locul 2 WTA, si Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, va avea loc sambata, de la ora 17.00.Simona Halep a abandonat meciul contra Elenei Ribakina din optimile de finala ale turneului de la Wuhan, editia 2019, singura…

- "Mi-a placut mult, a fost un meci extraordinar, cred ca am jucat cel mai bun meci de cand am venit aici. Imi place sa joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucata, cred ca am sanse sa castig orice meci joc, muncesc din greu, zi de zi imi ridic nivelul si sunt fericita ca pot juca finala din…

- Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 7-6 (5), 7-6 (2), pe croata Petra Martici, locul 15 WTA si cap de serie numarul 8, calificandu-se in finala turneului de categorie Premier de la Dubai.Ribakina, 20 de ani, s-a impus dupa un meci care a durat doua…

- Cap de serie numarul 3, Irina Begu (118 WTA) s-a calificat, sâmbata, în finala turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.Begu a trecut în trei seturi de Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 111 WTA), favorita numarul doi a competiției, scor 6-2,…

- Jucatoarele Shuai Zhang si Elena Ribakina s-au calificat, vineri, în finala turneului de la Hobart, cu premii totale de 275.000 de dolari, transmite News.ro.Chinezoaica Shuai Zhang, locul 40 WTA si favorita 4, a trecut în semifinale de sportiva din Rusia Veronika Kudermetova, numarul…

- Rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA, si Elena Ribakina din Kazahstan, locul 36 WTA, vor disputa finala turneului de categorie WTA Inernational de la Shenzhen potrivit news.roAlexandrova, cap de serie numarul 5, a invins-o, vineri, in semifinale, cu scorul de 6-4, 6-3, pe spaniola…