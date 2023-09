Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, miercuri, la Constanta, ca este socata de suspendarea sa pe patru ani, o mare nedreptate, si ca este convinsa ca isi va dovedi nevinovatia, scrie News.ro.“Sunt socata, as putea sa spun. Ce se intampla e o mare nedreptate. Nu am luat nicodata dopaj si nu m-am dopat absolut niciodata.…

- Comunicatul ITIA integral despre suspendarea Simonei Halep. Totul despre experții chemați de jucatoarea noastra, proceduri și acuzații. Il redam integral: „Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana Simona Halep…

- In cursul zilei de marți, 12 septembrie, Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a anunțat verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep. Aceasta a fost suspendata pentru patru ani din orice activitate sportiva, dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. Ea este suspendata…

- Simona Halep a avut o prima reacție dupa ce Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat, astazi, ca un tribunal independent a decis suspendarea ei pe o perioada de 4 ani ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

- ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) a emis marți dupa-masa verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep.Sportiva din Romania nu mai figureaza in clasamentul WTA și nu a mai evoluat din data de 7 octombrie 2022, cand a fost testata pozitiv la substanța Roxadustat in cadrul turneului…

- Simona Halep a fost suspendata din tenis pentru o perioada de 4 ani.Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. ITIA confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep…

- Continua declinul in clasamentul WTA pentru Simona Halep (31 de ani), care n-a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022, la US Open. Simona Halep este suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la Roxadustat. Procesul in cazul de dopaj a fost amanat pentru a treia oara, la cererea Agenției…