- Simona Halep a rupt tacerea, dupa ce a fost suspendata pe o perioada de 4 ani pentru dopaj. Romanca a oferit un interivu pentru Front Office Sports in care le raspunde criticilor, printre Serena Williams sau Eugenie Bouchard.

- Intr-un interviu pentru Front Office Sports, Simona Halep le raspune tuturor celor care au criticat-o in ultimele zile (Serena Williams, Nicole Gibbs, Eugenie Bouchard, Danielle Collins etc.). „Cred ca toata lumea are dreptul sa ma judece, pentru ca tribunalul a decis ca este vina mea. Cineva mi-a…

- Simona Halep a declarat, intr-un interviu pentru Front Office Sports, ca a fost complet socata cand a aflat ca a fost suspendata patru ani pentru dopaj. Ea a subliniat ca, daca ar fi stiut despre Roxadustat, nu ar fi luat, deoarece se confrunta si cu probleme cu glanda tiroida, informeaza News.ro."Am…

- Patrick Mouratoglou a recunoscut ca s-a intalnit cu Serena Williams in saptamana in care a fost anunțata suspendarea Simonei Halep potrivit GSP.ro . Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep in lunile premergatoare testului pozitiv de la US Open 2022, a pregatit-o pe Serena Williams intre 2012 și 2022.…

- Fostul PR al Simonei Halep a explodat dupa decizia ITIA care suspendat-o pe Simona Halep pentru nu mai puțin de patru ani de zile pentru dopaj. Cosmin Hodor spune ca decizia e injusta și nici macar nu e motivata corect. ”Din pacate, e abrupt ce i se intampla, decizia pe care a primit-o este nedreapta.…

- Simona Halep a primit o veste extraordinara: a fost anuntata oficial pe lista jucatoarelor care vor participa la US Open 2023! Romanca n-a fost luata deloc in calcule pentru Australian Open, Roland Garros si Wimbledon, din cauza suspendarii provizorii. Organizatorii de la US Open au decis sa o inscrie…

- Inaintea finalei dintre Ons Jabeur și Marketa Vondrousova, organizatorii de la Wimbledon au prezentat celebrul panou de onoare cu numele campioanelor din istoria turneului de Grand Slam, iar un detaliu a starnit revolta fanilor. Toate campioanele de la Wimbledon, inclusiv Simona Halep, sunt aliniate…

- 13 iulie 2019 - ziua in care Simona Halep a scris istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.