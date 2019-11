Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc au stabilit toate planurile pentru nunta, care se anunța de pe acum evenimentul anului 2020. Nunta, cel mai probabil, va avea loc dupa ultimul mare Grand Slam al anului urmator, in luna septembrie, la Constanța.

- Simona Halep (28 de ani, locul 4 WTA) și Toni Iuruc au stabilit in vacanța din Maldive toate planurile pentru nunta, care se anunța de pe acum evenimentul anului 2020. Nunta, cel mai probabil, va avea loc dupa ultimul mare Grand Slam al anului urmator, in luna septembrie, la Constanța. Sigur ca de…

- Simona Halep si Toni Iuric se vor casatori in 2020, in luna septembrie, dupa US Open. Evenimentul va avea loc la un restaurant din Constanța, organizat conform tradițiilor machedonești. La nunta vor fi prezente toate neamurile lor, personalitați din tenis, din sport, in total fiind aproape 1.000…

- Simona Halep 28 de ani, locul 4 WTA si Toni Iuruc au stabilit in vacanta din Maldive toate planurile pentru nunta, care se anunta de pe acum evenimentul anului 2020, scrie digisport.ro.Nunta, cel mai probabil, va avea loc dupa ultimul mare Grand Slam al anului urmator, in luna septembrie, la Constanta.…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, a intrat in vacanța, dupa Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China). Eliminata din faza grupelor, dupa meciul cu Karolina Pliskova, Simona Halep a fugit ”departe de lumea dezlanțuita”. Sportiva din Constanța petrece o vacanța exotica in insulele Maldive, impreuna cu…

- Casatoria lui Rafael Nadal și Maria Francisca Perello tocmai s-a incheiat, insa lista tenismenilor care se vor casatori in curand nu se va incheia cu siguranța. Urmatorul nume este cel al Simonei Halep, a carei casatorie cu iubitul ei Toni Iuruc ar putea avea loc deja dupa urmatoarea ediție a US Open,…

- Simona Halep a fost ceruta de soție de catre iubitul sau, omul de afaceri, Toni Iuruc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni de zile și, iata, au decis sa faca pasul urmator. Simona Halep, in varsta de 28 de ani, și Toni Iuruc, in varsta de 40 de ani, s-au logodit in secret.…

- Simona Halep a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a afișat imediat dupa triumful de la Wimbledon. Imediat ce sportiva a acceptat cererea in casatorie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au apucat sa se ocupe de organizarea nunții. "Se vor casatori, la anul, in luna septembrie,…