- Astazi este ziua cea mare pentru Simona Halep. Frumoasa tenismena romana s-a logodit cu alesul inimii ei, Toni Iuruc. Evenimentul a fost unul discret, ținut, atat cate se poate departe de ochii presei care a fost curioasa sa cunoasca mai multe detalii. Simona Halep și Toni Iuruc, petrecere restransa…

- Petrecerea de logodna a Simonei Halep si Toni Iuruc a avut loc sambata seara, 23 noiembrie, intr-un club exclusivist din Mamaia, scrie digisport.ro. Citeste si Simona Halep si Toni Iuruc au stabilit DATA NUNTII. Cand si unde va avea loc MARELE EVENIMENT Campioana de la Wimbledon 2019…

- Simona Halep 28 de ani, locul 4 WTA si Toni Iuruc au stabilit in vacanta din Maldive toate planurile pentru nunta, care se anunta de pe acum evenimentul anului 2020, scrie digisport.ro.Nunta, cel mai probabil, va avea loc dupa ultimul mare Grand Slam al anului urmator, in luna septembrie, la Constanta.…

- Simona Halep se pregatește sa se așeze la casa ei. Campioana se pare ca s-a hotarat sa se casatoreasca cu Toni Iuruc, potrivit gsp.ro. Simona Halep (28 de ani, locul 6 WTA) s-a hotarat sa se ocupe mai mult de viața personala și este gata sa se casatoreasca cu omul de afaceri Toni Iuruc, in varsta de…

- Simona Halep a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a afișat imediat dupa triumful de la Wimbledon. Imediat ce sportiva a acceptat cererea in casatorie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au apucat sa se ocupe de organizarea nunții. "Se vor casatori, la anul, in luna septembrie,…

- Faimoasa publicație Tennis World a scris un articol despre Toni Iuruc, iubitul Simonei Halep, pe care jucatoarea din Constanța l-a prezentat lumii dupa victoria de la Wimbledon. Citandu-l pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Tennis World scrie despre ”misteriosul…

- Simona Halep a ales sa-și serbeze cei 28 de ani pe care ii implinește vineri pe Marele Zid chinezesc. Insoțita de staff, dar și de prietenul sau, Toni Iuruc, Simona a petrecut cateva ore pe impozanta construcție asiatica. Simona a ”carat” pe Marele Zid și o sticla de șampanie, pe care a desfacut-o,…

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) a anunțat ieri pe rețelele de socializare reluarea colaborarii cu australianul Darren Cahill (53 de ani), iar prima reacție a antrenorului nu a ezitat sa apara. „Aștept sezonul 2020, Simona! Asta inseamna ca anul viitor renunți la desert, nu?", a fost comentariul lui…