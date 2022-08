Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, cu 6-2, 7-5.

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) s-a calificat in sferturi la Rogers Cup, turneul de categorie WTA 1000 disputat la Toronto, dupa ce a invins-o pe Jil Teichmann, (25 de ani, 21 WTA), scor 6-2, 7-5.

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va intalni pe Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. Meciul va incepe in jurul orei 20:00 și va fi transmis in direct pe Digi Sport 3. Elvetianca a invins-o pe a doua favorita,…

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, s-a calificat fara emoții, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA) cu 6-0, 6-2,…

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani si cap de serie numarul 16) a recunoscut ca serviciul foarte slab a fost una dintre cauzele infrangerii cu Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani si cap de serie 17), joi, in semifinalele turneului de la Wimbledobn. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa cu…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimi pe slovena Tamara Zidansek (locul 58 WTA), scor 6-0, 6-3. In sferturile competiției,…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie 4) s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Bad Homburg Open (Germania), dupa ce a trecut de Katerina Siniakova, din Cehia, scor 4-6, 6-3, 6-4. Jucatoarea romana de tenis a fost condusa in primut set cu 3-1, apoi a egalat la 3, dar a pierdut setul,…