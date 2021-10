Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA și cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. In optimile competiției, Halep a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (24 ani, 32 WTA) cu 6-1, 7-6 (4). Meciul a durat o ora si 39 de minute. Romanca a dominat primul set, pe care l-a adjudecat cu 6-1. Actul secund a fost echilibrat. Halep a condus cu 2-0 si 3-1, dar a fost egalata (3-3), dupa care s-a mers cap la cap pana in tiebreak. De la 4-4 a obtinut trei puncte consecutive și a…