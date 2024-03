Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep asteapta cu nerabdare sa intre pe teren la Miami pentru a disputa primul sau meci oficial dupa 1 an si 7 luni de pauza. Constanteanca o va intalni pe iberica Paula Badosa, o jucatoare experimentata care, insa, are foarte multe fluctuatii in evolutiile sale. Partida se va juca in aceasta…

- Cu o zi inainte ca meciurile de pe tabloul principal de la Miami sa inceapa, ziarul britanic The Guardian a dedicat un articol situației Simonei Halep, care va reveni intr-o competiție oficiala dupa aproape 19 luni. Suspendata in septembrie 2023 pentru 4 ani de tribunalul Sport Resolutions, Simona Halep…

- Franțuzoaica Caroline Garcia (30 de ani, 27 WTA) a vorbit despre Simona Halep (32 de ani) care se afla la Miami, pregatindu-se pentru revenirea pe teren. Prezenta și ea la Miami, Caroline Garcia a fost intrebata despre revenirea Simonei Halep, care nu a mai jucat un meci oficial din august 2022. Și…

- Simona Halep isi pregatește revenirea pe teren la Miami, unde o va intalni pe spaniola Paula Badosa (73 WTA) in primul tur al turneului WTA. Turneul de la Miami va fi transmis in direct pe canalele Digi Sport in perioada 19-31 martie. Meciurile din turul intai se vor disputa incepand de marți, 19 martie,…

- Ion Țiriac (84 de ani), fostul mare jucator de tenis și unul dintre sfatuitorii Simonei Halep, a vorbit despre situația acesteia, mai ales dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv, i-a redus suspendarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni! Simona Halep nu a mai jucat din octombrie 2022, cand a fost suspendata…

- Tara Moore (31 de ani), jucatoarea de dublu care a avut de așteptat 19 luni pentru a fi exonerata de acuzațiile de dopaj, spune ca Simona Halep are parte de un tratament preferențial. Simona Halep a primit o invitație la turneul de la Miami, 19-31 martie, imediat ce a fost anunțata decizia TAS care…

- Fosta jucatoare romana de tenis Virginia Ruzici, castigatoare la simplu si dublu a turneului Roland Garros, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca este foarte optimista ca Simona Halep, a carei suspendare pentru dopaj a fost redusa de la 4 ani la 9 luni, va reveni in topul mondial feminin, ea dandu-le…

- In așteptarea judecarii apelului de la TAS, Simona Halep (32 de ani) se pregatește in speranța ca in 2024 va reveni pe teren.Suspendata pentru dopaj, Simona nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, de la US Open, iar revenirea pe teren s-ar putea petrece tot pe taramul Statelor Unite ale Americii.Presa…