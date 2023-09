Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca a fost complet socata cand a aflat ca a fost suspendata patru ani pentru dopaj. Ea a subliniat ca, daca ar fi stiut despre Roxadustat, nu ar fi luat, deoarece se confrunta si cu probleme cu glanda tiroida, potrivit News.ro.

- Fostul PR al Simonei Halep a explodat dupa decizia ITIA care suspendat-o pe Simona Halep pentru nu mai puțin de patru ani de zile pentru dopaj. Cosmin Hodor spune ca decizia e injusta și nici macar nu e motivata corect. ”Din pacate, e abrupt ce i se intampla, decizia pe care a primit-o este nedreapta.…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, liderul ATP) a caștigat trofeul turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in fața lui Novak Djokovic (36 de ani, numarul doi ATP), scor 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Pentru triumful din finala de la All England Club, Carlos Alcaraz s-a ales cu o suma […] The…

- Marketa Vondrousova (42 WTA) a reușit surpriza in finala de la Wimbledon 2023, devenind prima jucatoare din istorie care cucerește titlul la All England Club fara sa fie pe lista capilor de serie. Vondrousova a cazut in genunchi dupa ce a caștigat, sambata, primul titlu de Grand Slam al carierei, neințelegand…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (locul 57 WTA) a ratat, vineri, dramatic calificarea in optimi de finala la Wimbledon, fiind invinsa de ucraineanca Lesia Turenko (locul 60 WTA) la capatul unui meci maraton, 4-6, 6-3, 7-6 (20-18), dupa ce a condus cu 5-3 in decisiv.