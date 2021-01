Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, marti la plecarea spre Australia, ca are asteptari mari de la primul turneu de Grand Slam al anului, chiar daca vor fi conditii stricte din cauza pandemiei de COVID-19. "A fost o semi-vacanta, pentru ca m-am antrenat din greu o perioada destul de lunga,…

- Simona Halep a bifat ultimul antrenament pe tarâm românesc înainte de a decola spre Australia, acolo unde va participa la primul Grand Slam al anului 2021. Favorita numarul doi la Melbourne, Simona a avut un dialog de la distanța cu Darren Cahill. "Ultimul (n.r.…

- Simona Halep, desemnata pentru a șasea oara Sportivul Anului in Ancheta GSP, vorbește despre senzațiile traite intr-un an fara precedent, in care pandemia a bulversat luni in șir circuitul și planurile jucatorilor. Numarul doi mondial țintește sus pentru 2021.

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a anunțat pe conturile sale de socializare ca e recuperata in totalitate, dupa ce in urma cu doua saptamani fusese diagnosticata cu COVID-19. Darren Cahill a fost printre primii care a reacționat la vestea transmisa de Simona Halep. Antrenorul a glumit pe seama reluarii…

- Simona Halep a fost testata negativ la Covid-19, numarul doi WTA scapând de virus la o saptamâna și doua zile dupa ce anunțase ca s-a infectat. Anunțul a fost facut pe contul personal de Twitter, iar momentul a fost <sarbatorit> de sportiva printr-un dialog de la distanța cu antrenorul…

- Ziarul Unirea CSO Cugir – sezon de senzație, cu 6 victorii din tot atatea meciuri! Lucian Itu: “Un parcurs peste așteptari, nimeni nu anticipa ca vom caștigat tot” Fara indoiala ca parcursul de pana in prezent reușit de CSO Cugir este unul de pus in rama! Gruparea de sub Dragana scrie efectiv istorie…

- "Vreau in primul rand sa-i felicit pe baieti, au jucat un meci bun, cu organizare buna pe teren, au luptat, o victorie muncita. Nu a fost un fotbal extraordinar, dar toti jucatorii au alergat, toti jucatorii pe teren au ocupat pozitii bune si au luptat pentru fiecare minge In fotbal, pentru a fi o echipa…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat ca victoria obtinuta de formatia lui la Bucuresti, cu Dinamo, a fost una muncita, relateaza news.ro "Vreau in primul rand sa-i felicit pe baieti, au jucat un meci bun, cu organizare buna pe teren, au luptat, o victorie muncita.…