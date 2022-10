Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Sportiva noastra a folosit substanța interzisa numita Roxadustat. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata…

- La scurt tip dupa divorț, Simona Halep a ajuns pe masa de operație, unde a suferit o intervenție la nas. Jucatoarea de tenis nu se afla la prima operație estetica pe care a trebuit sa o faca din nevoie.Jucatoarea de tenis a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de pe patul de spital, unde apare…