Stiri pe aceeasi tema

- George Marin Inca de la meciul trecut, de la Ploiești, aparatul cu Raze Pix lansase lista „de așteptare” in a carei prima poziție figura ex-capitanul Țicu. La Iași, i-ar fi venit randul la radiografie. Apropo, Gyussy Balint nu a lamurit motivele pentru care Țicu a fost deposedat de capitania echipei,…

- Ani Risco, mama lui Marian Huja (24 de ani), are o relație de mai bine de un an cu Daniel Chirița, fostul fundaș de la Petrolul și Rapid. Originara din Ardeal, mama lui Huja s-a mutat in Portugalia, acolo unde a fost nascut fundașul central de la Petrolul. Ea s-a mutat la Ploiești cand Marian a ajuns…

- Cunoscuta in toata lumea și considerata cea mai frumoasa atleta, Alica Schmidt a avut parte de o intamplare pe care o va ține minte toata viața. In varsta de 25 de ani, sportiva s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, iar in urma cu doua luni a luat o decizie despre care […] The post…

- Mijlocașul lui FC Botoșani, Eduard Florescu, a vorbit la finele partidei cu Voluntari (0-0) despre acuzațiile de blat pe care dinamoviștii le-au adus moldovenilor dupa victoria acestora de la Ploiești, cu Petrolul (2-1). Botoșaniul n-a reușit decat o remiza cu FC Voluntari, 0-0, și ramane momentan deasupra…

- Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei Petrolul - UTA, 1-1, despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid din sezonul urmator. Antrenorul „Batranei Doamne” a subliniat inițial ca se simte bine la Arad, insa la finalul declarației sale nu a negat posibilitatea de a-i pregati pe giuleșteni din stagiunea…

- A fost pericol de explozie, joi dupa-amiaza, langa municipiul Buzau. Patru persoane au fost ranite, intr-un carambol cu trei autoturisme și o autocisterna incarcata cu benzina. Accidentul s-a produs la ieșirea din Buzau spre Ploiești, in dreptul unei benzinarii

- Nicolo Napoli (62 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, și Vlad Achim (34), mijlocaș al echipei oltene, au comentat infrangerea cu Petrolul din etapa care a deschis play-out-ul, 0-1. FCU Craiova a cedat la Ploiești dupa golul lui Jair și are acum 7 meciuri consecutive fara victorie, iar per ansamblu…

- Cauza morții fulgeratoare a fost un infarct. Daniel Dimache a fost cunoscut in jurnalismul prahovean care a lucrat atat in presa scrisa și online, cat și in TV. A fost director de programe și realizator de emisiuni la Alpha TV, Valea Prahovei TV, moderator de emisiuni la Ploiești TV, iar din 2009 și…