- Cea mai buna jucatoare romana de tenis, Simona Halep, va rata meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Italiei, in play-off-ul Billie Jean King Cup, noul nume sub care se va desfasura Fed Cup, in perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Tenis pe site-ul…

- Simona Halep va participa la patru turnee pe zgura in acest an, dupa cele trei de pana acum: Gippsland Trophy, Australian Open și Miami Open. Halep va reveni pe teren la Fed Cup, confruntarea dintre Romania și Italia, programata la Cluj-Napoca. Apoi va merge la Stuttgart, Madrid, Roma și Roland Garros,…

- Simona Halep le-a dat o veste grozava romanilor care o așteptau inapoi pe terenul de tenis. Jucatoarea romana a dezvaluit ca va reprezenta Romania in acest an, la Fed Cup, in barajul cu Italia.

- Simona Halep, fostul lider WTA, a declarat, intr-un interviu pentru Digi Sport, ca va juca in Billie Jean King Cup cu echipa Romaniei si ca spera ca intr-o zi va deveni capitanul echipei. Ea a mai afirmat ca isi doreste sa participe si la editia din 2024 a Jocurilor Olimpice. In Billie Jean…