- Kim Clijsters a revenit la podcastul lui Andy Roddick pentru a discuta despre wild card-ul acordat Simonei Halep la Miami si mai exact in ceea ce priveste opiniile danezei Caroline Wozniacki pe aceasta tema, potrivit news.ro. Ultima data cand Clijsters a fost in emisiune, statutul lui Halep nu era…

- Dupa o pauza de un an și jumatate, Simona Halep va reveni pe terenurile de tenis, fosta lidera mondiala plecand luni dimineața spre Miami. Sportiva nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, iar acum iși va face debutul la turneul de categorie WTA 1000 din Florida (17-31 martie). Halep a primit…

- Dupa ce a ieșit invingatoare din "lupta" cu TAS, la revenirea in țara, Simona Halep a ținut sa transmita un mesaj pentru toți romanii care au susținut-o in tot acest timp, dupa ce la finalul anului 2022 a fost suspendata, fiind gasita pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor. Iata declarațiile…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. „Si eu imi doresc…

- Simona Halep a revenit miercuri noaptea in Romania si a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca a primit decizia TAS cu mare bucurie. Ea spera sa joace pentru Romania la Jocurile Olimpice. Dupa un an și jumatate in care nu a mai putut juca tenis, Simona Halep (32 de ani) poate reveni pe teren. Acest…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, a spus joi dimineata, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Simona Halep (32 de ani) va reveni pe terenul de tenis pe 15 iunie 2024, in cadrul celei de-a 5-a ediție a Sports Festival. Evenimentul va avea loc in sala Polivalenta din Cluj-Napoca. La el vor mai participa Steffi Graf (54 de ani), Andre Agassi (53 de ani) și Andrei Pavel (49 de ani). Halep este suspendata…

