Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open 2020. In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). Meciul va avea loc miercuri dimineața, de la ora 02:00,…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) e in sferturi la Australian Open 2020. Va juca miercuri dimineața, de la ora 02:00, cu Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. WTA pregatește o schimbare majora in circuit. Astfel, va incerca experimental, timp de o…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) joaca miercuri dimineața, de la ora 02:00, cu Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA) in sferturile Australian Open 2020. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Cunoscutul Nigel Sears, antrenorul lui Anett Kontaveit, socrul lui Andy Murray și cel care…

- Simona Halep va juca in sferturile de finala ale Australian Open cu estona Anett Kontaveit, pe care a mai intalnit-o de doua ori in cariera, ambele meciuri incheindu-se cu victoria romancei. Meciul va avea loc miercuri dimineata, la ora 2:00, iar castigatoarea o va infrunta in semifinala pe…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut in doua seturi de Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și e in sferturile de finala de la Australian Open 2020. (Detalii AICI) Simona Halep va juca in sferturile de finala cu estona Anett Kontaveit (31 WTA). Meciul va avea loc miercuri, la o ora…

- Simona Halep a dezvaluit cum se relaxeaza in timpul liber. "Ascult muzica in camera, pot spune ca e o superstitie, ascultam aceleasi melodii ca la Wimbledon, repetam asta, poate merge, nu stii niciodata. Merg la plimbare, deoarece imi place sa ma relaxez in oras, sa vad oameni. Ieri, a fost…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, luni, dupa ce a trecut cu 6-4, 6-4 de Elise Mertens. La randul ei, Anett Kontaveit a trecut in optimile de finala de Iga Swiatek cu 6-7, 7-5, 7-5. Simona Halep, prima declaratie dupa calificare: "Cateodata o iau razna…

- Finalista în 2018 la Australian Open, Simona Halep o va întâlni în turul trei de la Melbourne pe Yulia Putintseva (38 WTA). Organizatorii australieni au anunțat ora la care va avea loc confruntarea (se va disputa sâmbata, pe Rod Laver Arena). Astfel, meciul Simonei…