Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare campioana la tenis Martina Navratilova considera ca Simona Halep poate caștiga Australian Open, primul mare turneu de mare șlem al anului.Australian Open se va desfașura in perioada 20 ianuarie - 2 februarie. martina navratilova este de parere ca Simona Halep poate da lovitura in primul Grand…

- Simona Halep va fi favorita numarul patru la Australian Open, iar la casele de pariuri situația e aceeași: romanca e cotata a patra la caștigarea turneului. La Betano, marea favorita e Serena Williams, proaspata campioana de la Auckland. Americanca e cotata cu 6.00 la caștigarea turneului. Pe locul…

- Serena Williams, 38 de ani și loc 10 WTA, a caștigat finala WTA Auckland impotriva compatrioatei Jessica Pegula, 25 de ani, loc 82 WTA, scor 6-3, 6-4, și a obținut primul trofeu din 2017 incoace. Serena pare in forma maxima inainte de Australian Open 2020, turneu ce incepe pe 20 ianuarie. Serena Williams…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) are șanse mari la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Reluarea colaborarii cu Darren Cahill pare un argument puternic in viziunea celor care creeaza cotele in tenisul feminin. Halep este vazuta cu a patra șansa la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian…

- Jucatoarea americana Serena Williams, castigatoare a 23 de Grand Slam-uri, dintre care 12 in ultimii zece ani, a fost aleasa sportivul deceniului in cadrul unei anchete online a Sky Sports. De notat absenta din acest Top 20 al ultimului deceniu a unor titani ai tenisului, precum Rafa Nadal sau Roger…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 4 in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis, se afla și in topul celor mai amuzante replici ale sportivelor care activeaza in ”sportul alb”.Siteul oficial WTA a facut o selecție ale celor mai amuzante declarații date de jucatoarele de tenis din 2019.Sportiva din…

- Toate cele 11.500 de bilete la evenimentul "The Final One", ultimul meci pe care pe care jucatoarea Caroline Wozniacki îl va disputa în cariera, cu americanca Serena Williams, au fost vândute, scrie News.ro.Biletele au fost puse în vânzare martea trecuta…