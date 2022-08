Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana Jessica Pegula, locul 7 WTA si favorita 7, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, faza in care o va intalni pe Simona Halep. Pegula a trecut in sferturile de finala de Iulia Putinteva (Kazahstan), numarul 46 mondial, scor 6-3, 6-3.…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele Rogers Cup, dupa ce a trecut cu 6-4, 7-6 (2) de Coco Gauff. Romanca va juca pentru accederea in finala turneului de la Toronto cu invingatoarea dintre Jessica Pegula (7 WTA) si Yulia Putintseva (46 WTA).

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In optimile competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, (locul 21 WTA), scor 6-2, 7-5. Meciul a…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, care a suferit, luna trecuta, un atac de panica in timpul meciului cu chinezoaica Qinwen Zheng, la Roland Garros, este convinsa ca va sti cum sa gestioneze un posibil astfel de moment in turneul de Grand Slam de la Wimbledon. „Sper sa nu se mai intample,…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va evolua in runda inaugurala a turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg marți, impotriva Katerinei Siniakova (26 de ani, 63 WTA). Meciul a fost programat de organizatori marți, nu mai devreme de ora 17:30. Partida va fi transmisa in direct la Digi Sport 2. Simona…