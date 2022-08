Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va debuta in noaptea dintre marți și miercuri la turneul WTA de la Cincinnati, sportiva noastra urmand sa o intalneasca pe Anastasia Potapova. Inainte de duelul cu rusoaica, fosta lidera WTA și antrenorul Patrick Mouratoglou le-au transmis mesaje fanilor.

- Un nou turneu la care ia parte Simona Halep 30 de ani, 6 WTA peste Ocean.Campioana de la Toronto incepe intrecerea de la Cincinnati, in care, in primul tur, se va duela cu Anastasia Potapova 21 de ani, 54 WTA .Initial, constanteanca trebuia sa o intalneasca la debutul in competitie pe Karolina Muchova…

- Simona Halep - Anastasia Potapova este prima confruntare a jucatoarei noastre, proaspat campioana la Toronto, in turneul de la Cincinnati. Numar 6 WTA, Simona Halep se folosește de turneul de la Cincinnati pentru pregatire inainte de US Open 2022;Anastasiei Potapova (21 de ani, 54 WTA) i-a luat locul…

- Simona Halep, adversara schimbata in turul 1 la Cincinnati. Fostul lider mondial și-a adjudecat intr-o maniera entuziasmanta cel de-al 24-lea trofeu din cariera dupa ce s-a impus in turneul de la Toronto. Romanca a reușit sa reintre dupa un an, cu aceasta ocazie, in Top 10 mondial, ocupand poziția a…

- Simona Halep, locul 6 in clasamentul WTA, va debuta marți in competiția de la Cincinnati, care precede turneul de Grand Slam US Open, informeaza Ziare.com . Simona Halep va evolua impotriva rusoaicei Anastasia Potapova, locul 54 mondial, care a intrat pe tablou in ultima clipa, dupa retragerea cehoaicei…

- Simona Halep a intalnit duminica una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit, dar fosta lidera mondiala a demonstrat din nou ca ramane o adversara de temut si s-a impus in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, dupa o lupta de doua ore si 16 minute de joc, scor 6-3, 2-6, 6-3. Eleva lui Patrick…

- Simona Halep (Romania, 15 WTA) a defilat la debutul in turneul WTA 1000 de la Toronto, 6-0, 6-2 cu Donna Vekic (Croația, 82 WTA), apoi i-a transmis un mesaj lui Patrick Mouratoglou! Simona Halep s-a declarat foarte mulțumita de jocul ei, in condițiile in care i-a lasat doar doua game-uri Donnei Vekic.…

- Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a declarat ca sportiva din Constanța, aflata acum pe locul 16 mondial, nu și-a propus un obiectiv pentru US Open, competiție care incepe la finalul lunii august. „Noi avem un scop in ceea ce privește abordarea, modul in care joaca”, a explicat Mouratoglou.„Nu…