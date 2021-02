Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- ​Simona Halep s-a calificat în sferturile de la Australian Open, victoria obținuta în fața polonezei Iga Swiatek fiind succesul cu numarul 100 înregistrat de românca la un turneu de Grand Slam.Simona Halep și turneele de Grand Slam:Australian Open: 28 victorii - 10…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, dupa 3-6, 6-1, 6-4 cu Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA), la capatul unui joc dramatic. Simona Halep și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de la Australian Open, intr-un meci care va…

- Parcurs fara „opriri in stații” pentru Simona Halep (2 WTA). Romanca a trecut de poloneza Swiatek (15 WTA), intr-un meci disputat, caștigat in definitiv de Halep cu 3-6, 6-1, 6-4. In ultima confruntare Swiatek trecuse clar de Halep in optimile de la Roland Garros de anul trecut. Simona Halep se pregatește…

- Serena Williams a câștigat duelul loviturilor puternice cu Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de la Australian Open, runda în care se va duela cu învingatoarea partidei dintre Simona Halep și Iga Swiatek.Se actualizeaza.Aici poți vedea un rezumat al…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) este in a doua saptamana a turneului Australian Open. Romanca joaca duminica in optimi, cu Iga Swiatek, și are in fața un traseu extrem de greu pana la finala. Simona Halep joaca duminica, 14 februarie, de la ora 10:00, contra polonezei Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) in…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), scor 6-1, 6-3, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open 2021. Cronica meciului Simona Halep - Veronika Kudermetova! Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea dintre Iga Swiatek…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a fost invinsa vineri de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-2, 6-1, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500), de la Melbourne, Australia. Simona Halep a caștigat primele doua game-uri, insa apoi a aparut o cadere inițial inexplicabila, potrivit…