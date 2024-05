Raportul Transelectrica pe anul 2023 arata ca, in situația geopolitica actuala, interconectarea cu Ucraina și Moldova pune presiune pe adecvanța sistemului energetic. Pe de alta parte, consumul propriu tehnologic al companiei a crescut semnificativ, din cauza fluxurilor fizice de import/export defavorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina. Mai mult, Transelectrica are in […] The post Ucraina și Moldova pun presiune pe sistemul energetic romanesc. Pierderi majore la Transelectrica first appeared on Ziarul National .