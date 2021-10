Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic…

- Organizatorii de la Transyvania Open au anunțat programul zilei de joi al turneului de la Cluj-Napoca. E o zi plina și extrem de atractiva: Simona Halep joaca din nou, in timp ce meciul-vedeta e cel dintre Emma Raducanu și Ana Bogdan. Dupa ce a trecut in minimum de seturi de compatrioata Gabriela Ruse,…

- Simona Halep a invins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, miercuri, in al doilea duel integral romanesc din cadrul turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250). Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorita, a dispus de Ruse (23 ani, 85 WTA) dupa o ora si 13 minute si s-a calificat in optimile de finala.…

- Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, a iesit dintre primele 20 de jucatoare din lume pentru prima data dupa opt ani, dupa ce i-au fost retrase punctele aferente participarii la Turneul Campioanelor din 2019, informeaza News.ro . Inainte de a debuta la Transylvania Open, turneu care se disputa intre…

- Monica Niculescu și Gabriela Ruse s-au distrat marți dupa-amiaza, in primul tur al probei de dublu feminin, de la turneul de tenis Transylvania Open, de la Cluj Napoca, in compania perechii ruse Anastasia Potapova și Yana Sizikova, pe care au invins-o cu un dublu 6-0, 6-0, anunța Mediafax. Meciul…

- Simona Halep, locul 19 WTA si favorita principala, o va intalni pe Gabriela Ruse, numarul 83 mondial, in primul tur la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, conform tragerii la sorti care a avut loc sambata, potriivit news.ro. Britanica Emma Raducanu, locul 24 mondial si cap de serie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a coborat doua locuri in clasamentul mondial și ocupa in aceasta saptamana cea de-a 17-a poziție, cu 3.047 de puncte. Sorana Cirstea este a doua cea mai bine clasata romanca, aflandu-se pe 40, in timp ce Irina Begu și Gabriela Ruse ocupa locurile 61, respectiv…