Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala turneului de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, sambata, in semifinale, pe Irina Begu, locul 82 WTA, cu scorul de 7-6 (2), 6-3. Pentru Simona Halep este finala cu numarul 38 din cariera, a doua consecutiva. Ea are 20 de trofee in palmares, transmite news.ro.

Cele doua romance au oferit un meci cu multe greseli in prima parte, care s-a transformat intr-o inclestare in partea secunda. Halep a evoluat pe modul economic, in timp ce Begu a luptat si s-a autodepasit, in conditiile care a mai…