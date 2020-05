Simona Halep face dezvăluiri năucitoare: Carantina a zdruncinat pasiunea pentru tenis a numărului 2 WTA Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat intr-un interviu ca a invatat enorm din izolarea la domiciliu de doua luni provocata de pandemia de coronavirus, ea precizand ca si-a dat seama ca de fapt a fost intr-o "carantina totala" in ultimii sase ani, timp in care s-a concentrat exclusiv asupra carierei sale, potrivit Agerpres. "Am invatat enorm din izolarea de doua luni. Mi-am dat seama ca in ultimii 6 ani eu am fost efectiv in carantina totala. Mi-am dat seama ca trebuie sa schimb cate ceva in viata mea, ca sa ma dezvolt si pe partea emotionala si personala. Faptul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

