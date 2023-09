Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care produce suplimentul alimentar din cauza caruia a ajuns in aceasta situație. Citește și: Un om de afaceri a taiat din Padurea Trivale si a scapat nepedepsit prin prescrierea faptei Avocatul…

- Simona Halep merge in instanța: da in judecata compania care a produs suplimentul alimentar contaminatTenismena Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj, dar are șansa recursului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde i se poate reduce suspendarea. Ea a decis sa dea in judecata compania…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj, dar are șansa recursului la TAS, unde i se poate reduce suspendarea.In paralel, Halep a ieșit la atac și a decis sa dea in judecata compania canadiana care a produs suplimentul alimentar contaminat.Avocatul Bogdan Stoica susține ca procesul pe care…

- Noua Directiva privind Calitatea Aerului in UE ofera noi drepturi cetațenilor. Romania are la dispoziție doi ani ca sa implementeze aceasta directiva care prevede și faptul ca cei care au dezvoltat o boala din cauza calitații scazute a aerului ar putea sa dea in judecata statul și sa ceara despagubiri.…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca va anula mai multe zboruri, cauza fiind unele probleme descoperite la motoarele GTF ale mai multor aeronave. „Wizz Air anunța ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul rețelei…

- Autoritațile din Bulgaria au anunțat ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13:00 – 21:00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20 tone va fi restrictionata pe anumite sectoare de drum aflate pe teritoriile regiunilor Ruse, Sumen,Targoviste…

- Actrita Isabelle Adjani va fi judecata pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru frauda fiscala si spalare de bani, a anuntat marti o sursa judiciara citata de AFP. Actrita este suspectata ca nu a platit taxele pentru transferul a 1,2 milioane de euro, in urma unei donatii din partea unui…

- Clipe de groaza intr-un tren care mergea la Constanța. Mai mulți copii dintr-un grup de 50 de elevi ar fi lesinat si s-au simtit rau in timpul calatoriei cu un tren Bucuresti Nord-Constanta, din cauza caldurii excesive. In gara Fetesti trenul a oprit iar ambulantele ii asteptau pe copii pentru a acorda…