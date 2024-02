Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta, miercuri, trimiterea […] The post Directorul de la Drumuri și Poduri, care ținea mita in frigider, trimis in judecata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .