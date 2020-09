Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (2 WTA) a invins-o pe Karolina Pliskova (4 WTA) in finala turneului de la Roma, de categorie Premier 5. In primul set, Simona Halep i-a administrat un neverosimil 6-0 adversarei sale din Cehia, in doar 20 de minute. Actul secund a durat mai puțin, doar 11 minute, caci Pliskova s-a retras…

- SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA ROMA 2020. Simona Halep si Karolina Pliskova s-au mai intalnit de 11 ori in circuitul WTA. Simona Halep s-a impus de sapte ori, iar Karolina Pliskova, de patru ori. Pe zgura, cele doua s-au infruntat doar de doua ori: Karolina Pliskova…

- Simona Halep este cap de serie 1 la turneul de la Roma, desfașurat in perioada 14-21 septembrie. Dupa turneul de la Roma, Simona Halep va juca la Roland Garros, unde de asemenea va fi favorita principala, dupa ce liderul WTA, Ashley Barty, a anunțat ca nu participa din cauza pandemiei.

- Simona Halep a plecat la Roma cu avionul lui Ion Țiriac. Pentru a se feri de coronavirus, Simona a vrut ca ea și echipa ei sa ajunga la Foro Italico in deplina siguranța. Halep a pierdut de doua ori in finala la Roma, de fiecare data invinsa de ucraineanca Elina Svitolina.

- Turneul de la Paris, pe care Simona Halep l-a caștigat in 2018, iși va deschide porțile pentru spectatori, in codiții de distanțare sociala și siguranța. Astfel, deși complexul de la Roland Garros este unul extrem de mare, pentru fiecare zi de concurs vor fi puse in vanzare doar 11.000 de bilete, iar…

- Ediția din acest an de Roland Garros va avea loc, pentru prima data in istorie, in toamna. Vestea importanta pentru fanii tenisului este ca spectatorii vor avea acces in tribune. Evident, intr-un numar limitat. Maxim 11.500 de spectatori vor putea asista la partide in decursul zilei de competiție. Siguranța…

- In timp ce unii dintre tenismenii romani se pregatesc intens pentru participarea la US Open, Simona Halep se bucura de vreme si se relaxeaza, fiind cu gandurile departe de tenis. A doua jucatoare a lumii a fost surprinsa in timp ce se bucura de soare, la o piscina din Bucuresti. Halep va reveni pe teren…