Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu simte lipsa parinților, mai ales a tatalui sau vitreg de care a fost extrem de apropiata. De curand, "Querisa" a postat o fotografie emoționanta cu tatal decedat! Iata cum il alinta bruneta din showbiz-ul romanesc pe tatal ei vitreg!

- Simona Gherghe le-a amintit concurenților o regula iportanta din casa Mireasa. Prezentatoarea le-a atras atenția lui Valentin și Antoniei ca nu au voie sa se retraga impreuna in baie, sau in zonele in care nu sunt camere de filmat.

- Chiar inainte de a intrat in platoul Mireasa, Simona Gherghe a dezvaluit pe rețelele sociale ca nu se simte prea bine. Prezentatoarea TV a depașit, insa, problemele pentru a fi alaturi de telespectatori și de noii concurenți.

- Gabriela Cristea a ajuns ieri, 22 ianuarie, de urgența la spital. Vedeta, care trebuia sa apara la Antena Stars, in emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca va lipsi o perioada de pe micul ecran. Ieri, un nou sezon al emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”…

- Cleopatra Stratan a topit inimile fanilor cu o imagine induioșatoare din copilarie. Fosta concurenta din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui a cucerit prietenii virtuali cu fotografia in care era doar un bebeluș.

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Iata cum sunt și ce fac…

- Andreea Catrina, una dintre fostele concurente ale sezonului 5 Mireasa, este insarcinata. Tanara a facut anunțul, in urma cu puțin timp, dupa ce a postat o fotografie alaturi de partenerul sau, pe care l-a cunoscut in afara competiției de la Antena 1. Iata imaginea publicata de fosta concurenta de la…