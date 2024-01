Simion, te-a mai sunat Marcel? Intr-un peisaj politic deja tensionat, figura controversata a lui George Simion, liderul AUR, iși face din nou simțita prezența, provocand speculații in jurul unor acțiuni care ridica semne de intrebare cu privire la limitele democrației și ale bunei guvernari. Un aspect notabil este susținerea pe care Simion a primit-o in trecut din partea primarului Toma din Buzau, singurul edil PSD din Romania care a avut curajul sa faca acest lucru. Acest sprijin la alegerile europarlamentare a generat, insa, o serie de evenimente ciudate. Simion, te-a mai sunat Marcel? Este intrebarea care circula in mediul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

