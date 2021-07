SIMION de la AUR se compară cu ORBAN. De la Budapesta George Simion, liderul AUR, se compara cu președintele autocrat al Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu acordat presei maghiare. Deși Orban este dur criticat de Uniunea Europeana și de opoziția de la Budapesta pentru incalcarea statului de drept și a libertații de exprimare iar Simion este cunoscut pentru acțiunile sale antimaghiare din Romania, liderul AUR spune ca Fidesz este un model pentru partidul pe care il conduce. Publicatia maghiara „Azonnali” a publicat un amplu interviu cu liderul AUR, George Simion, care se bazeaza intre altele si pe o atitudine ostila fata de maghiari, noteaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

