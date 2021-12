Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion cere demisia unui reprezentant al drepturilor LGBT in Parlamentul European dupa ce acesta a pozat in Fecioara Maria purtand barba. "Am aflat, cu consternare, ca domnul cu barba din imagine, este ambasador al Parlamentului European pentru drepturile LGBT. In aceasta…

- Comisia Europeana a pregatit recomandari pentru ca statele UE sa faca fața scumpirilor energiei. Comisia Europeana prezinta miercuri un set de propuneri și recomandari pentru ca țarile Uniunii sa poata face fața scumpirilor la energie pe termen scurt și mediu. Uniunea are in vedere și masuri pentru…

- Ministrul de Externe adjunct,Serghei Riabkov a respins, intr-un interviu acordat BBC, orice sugestie ca Rusia nu livreaza suficiente gaze pe piata europeana, unde preturile gazelor si electricitatii au crescut puternic in acest an, in conditiile in care livrarile limitate de gaze coincid cu cererea…

- Frances Haugen, femeia care a divulgat documente interne ale Facebook si a vorbit public despre faptul ca reteaua sociala dauneaza copiilor, alimenteaza divizarea si slabeste democratia, va fi audiata pe 8 noiembrie in Parlamentul European. Decizia a fost luata in cadrul Comisiei pentru piata interna…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut un discurs in ședința anuala de la Parlamentul European, in care a prezentat Starea Uniunii Europene. Aceasta a vorbit despre provocarile cu care s-a confruntat UE, dar și despre masurile propuse pentru viitor. Ursula von der Leyen a prezentat…

- Victoria social-democraților in Norvegia arata ca oamenii ințeleg necesitatea unor politici de stanga pentru a trece cu bine peste criza sanitara și economica, este mesajul transmis de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Liderul stangii norvegiene, Jonas Gahr Støre, a fost felicitat de catre Marcel Ciolacu…

- Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu va lua startul in Tor des Geants 2021, una dintre cele mai solicitante curse din Europa care se desfasoara in Muntii Alpi pe o distanta de 330 de kilometri. „Au trecut, chiar nu stiu cum, 12 ani de cand am revenit pe meleagurile copilariei mele, dupa o lunga si nebuneasca…

- Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionuț Moșteanu, il considera pe Florin Cițu principalul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pentru ca premierul și-a asumat rolul de coordonator, informeaza Digi 24, citat de Agerpres . Ionuț Moșteanu, care este și purtatorul…