- Președintele Klaus Iohannis a admis, marți, ca știa despre discuția dintre consiliera sa, Simina Tanasescu, și judecatorul constituțional Petre Lazaroiu, chiar inainte ca aceasta sa aiba loc. Iohannis a susținut, insa, ca nu a existat nicio presiune asupra lui Lazaroiu și ca “intreaga chestiune a fost…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, marți, sesizarea Comisiei de la Veneția, ca urmare a scandalului legat de intalnirea dintre consilierul prezidențial Simina Tanasescu și judecatorul CCR Petre Lazaroiu. Sesizarea va fi trimisa miercuri catre forul european. Potrivit unor surse oficiale,…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a reacționat extrem de dur dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu a povestit cum intr-o intalnire privata, la inițiativa consilierului prezidențial Simina Tanasescu, i s-a adus la cunoștința ca un decret prezidențial de revocare a sa este iminent. Intrebat…

- Judecatorul constituțional Petre Lazaroiu a dezvaluit, vineri, ca a fost chemat, joi, la Cotroceni, de consiliera președintelui Klaus Iohannis, Simina Tanasescu, care l-a anunțat ca ar putea fi emis un decret de revocare a sa. „Ieri, 14 iunie, orele 14:30 – 15:00, am avut o intalnire cu consilierul…

- Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a demisionat, marți, de la conducerea “unitații de elita” (așa cum era numita structura din Ploiești a DNA chiar de Laura Codruța Kovesi), dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General, in dosarul ce vizeaza falsurile și abuzurile care…

- Comerciantii online nu respecta legislatia in domeniu, in cadrul campaniilor de reduceri, a constatat Consiliul Concurenței in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic. Intr-un comunicat de presa, autoritatea de concurenta a aratat ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage ”increderea”. Relațiile dintre Iohannis și Guvern s-au deteriorat in ultimele zile, pe fondul vizitei in Israel a prim-ministrului Dancila,…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, s-a intalnit, miercuri seara, in sediul Ambasadei Franței la București, cu ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian. Deși intalnirea era anunțata, printr-un comunicat de presa, publicat pe site-ul Ministerului de Externe francez,…